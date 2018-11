Weißstörche kehren Mecklenburg-Vorpommern den Rücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Weißstörche hat in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern erneut drastisch abgenommen. Im ganzen Land seien nur 659 besetzte Nester gezählt worden, teilte die Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz im Naturschutzbund am Dienstag mit. Das seien in den Dörfern 40 Nester weniger als 2017. "2014 gab es noch 801 besetzte Storchennester, 2008 waren es 863 und im Jahr 2004 waren die Störche sogar mit 1142 Paaren noch gut vertreten", sagte Arbeitsgruppenleiter Helmut Eggers. Damals gehörte der Nordosten mit Brandenburg zu den storchenreichsten Bundesländern. Inzwischen sei Mecklenburg-Vorpommern das Land mit der schlechtesten Bestandsentwicklung. "In 15 Jahren wurden beinahe 500 Nester aufgegeben", bilanzierte Eggers.