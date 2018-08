Korallen von der Ostseeküste statt aus Tropengewässern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Tropische Steinkorallen und Fische für Aquarien sollen bald von der Ostseeküste statt aus tropischen Gewässern kommen. Die Coralaxy GmbH in Bentwisch bei Rostock baut seit Mai ein Aquakultur-Unternehmen für die Zucht und Produktion mariner Zierorganismen auf, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. Auch ein Online-Handel für diese Tiere soll entstehen.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) übergab den Firmengründern in Schwerin einen Zuwendungsbescheid über 128 000 Euro für den Aufbau der Zucht und Produktion in einem Kreislaufsystem. Backhaus sagte zur Begründung: "Durch die Erzeugung und den Verkauf von Nachzuchten außerhalb des natürlichen Lebensraumes bietet die Coralaxy GmbH eine Alternative zu Wildimporten an und hilft so, den menschlichen Eingriff in natürliche Riffsysteme zu verringern."

Derzeit würden etwa 90 Prozent aller Zierorganismen für heimische Riffaquarien aus Wildfängen stammen. In der Meerwasseraquaristik sei jedoch eine wachsende Nachfrage nach Nachzuchten aus der Aquakultur zu beobachten, da diese oft robuster und gesünder seien als ihre wilden Artgenossen. Von dieser Nachfrage könnte Coralaxy ebenso wie von einem möglichen Importverbot profitieren.