Tierhaltung wegen extrem schlechter Bedingungen aufgelöst

Schönewalde (dpa/bb) - 15 Pferde, 22 Katzen und 8 Hunde sind in Schönewalde (Elbe-Elster) unter extrem schlechten Bedingungen gehalten und deswegen den Haltern weggenommen worden. "Die Tierhalter, ein Ehepaar mit anderweitigem Wohnsitz im Landkreis, hielten diese Tiere nicht nur unter schlechten bis katastrophalen Bedingungen, sondern haben seit 2012 ein bestandskräftiges Tierhaltungs- und Betreuungsverbot für Tiere jeder Art", sagte die Leiterin des Amtes für Veterinärwesen, Ilona Schrumpf, laut Mitteilung vom Montag. Die aufgelöste Tierhaltung sei demnach rechtswidrig gewesen.

In einem Großeinsatz haben Polizei und Ordnungsamt Schönewalde, mit Unterstützung von Tierärzten, einem Tierschutzverein und einem Pferdehof die 45 Tiere bereits in der vergangenen Woche umgesiedelt. Die Tiere würden nun gepflegt, tierärztlich versorgt und sollen anschließend an neue Besitzer abgeben werden.