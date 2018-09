Wölfin offenbar am Niederrhein sesshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Schermbeck (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist offenbar der erste Wolf sesshaft geworden. An einem toten Schaf in Schermbeck am Niederrhein wurde erneut Speichel einer Wölfin aus einem niedersächsischen Wolfsrudel identifiziert, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) am Mittwoch mitteilte. Demnach war es der mindestens dritte Nachweis der Wölfin am Niederrhein bei Wesel seit Juni. Wegen der Häufung werde das Wolfsmonitoring im Kreis Wesel intensiviert.

NRW-Landwirtschafts- und Naturschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will am Montag (1. Oktober) über den "offenbar standorttreu gewordenen weiblichen Wolf im Kreis Wesel" informieren. Dann soll auch die Frage beantwortet werden, ob Nordrhein-Westfalen damit schon sogenanntes Wolfsland ist. Wird ein Gebiet als Wolfsregion anerkannt, können Schutzmaßnahmen für Nutztiere wie Schafe gefördert werten. Bisher gilt NRW als sogenanntes Wolfserwartungsland.