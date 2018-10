Würgeschlange schlängelt über Schützenplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sarstedt (dpa/lni) - Eine etwa zehn Zentimeter dicke Würgeschlange ist am Sonntagabend über den Schützenplatz in Sarstedt (Kreis Hildesheim) geschlängelt. Eine Frau habe den Notruf gewählt und das Tier gemeldet, teilte die Polizei in Hildesheim mit. Ein Spezialist der Feuerwehr habe die Schlange eingefangen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine etwa einen Meter lange Königspython. Das Tier sei entweder ausgesetzt worden oder ausgebüxt. Die Würgeschlange sei nun artgerecht untergebracht - die Polizei bitte um Zeugenhinweise.