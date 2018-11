Kaisergranat: Ungewöhnlicher Gast in Wattenmeer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Peter-Ording (dpa/lno) - Ungewöhnlicher Gast im Wattenmeer: In einem flachen Priel der Nordsee vor St. Peter-Ording ist einer Spaziergängerin ein Kaisergranat vor die Kameralinse geschwommen. Es ist der erste bekannte Lebendfund dieser Krebsart an einem Strand in Schleswig-Holstein, wie die Nationalparkverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der Kaisergranat lebt in tiefen Bereichen des Mittelmeers, Nordatlantiks und der Nordsee. Er vertrage höchstens 18 Grad Wassertemperatur, sagte Biologe Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer: "Im flachen Wattenmeer wird das Wasser im Sommer deutlich wärmer." Feinschmecker lieben den bis zu 24 Zentimeter großen Kaisergranat (französich: Langoustine).