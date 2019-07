Polizei rettet Jungvögel aus Spielothek

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sande (dpa/lni) - Drei Jungvögel sind zu nächtlicher Stunde laut schreiend in eine Spielothek im Landkreis Friesland spaziert. Die Polizei kümmerte sich am Donnerstagabend in Sande um den Nachwuchs. Die Beamten erkannten mit fachkundigem Blick, dass es sich bei den Vögeln um Austernfischer handelte. Diese waren in einem Hinterhof in der Nachbarschaft geschlüpft, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort angekommen, entdeckten die Beamten die Eltern. Sie suchten ihren Nachwuchs. Die kleinen Austernfischer wurden auf einem Garagendach abgesetzt und laut Polizei "in die Obhut ihrer Eltern übergeben". Die Familienzusammenführung verlief erfolgreich, Eltern und Nachwuchs kehrten in das Nest zurück.