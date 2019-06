Bogenjagd auf Wildschweine kommt vorerst nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der mögliche Start einer Jagd mit Pfeil und Bogen auf Wildschweine in Brandenburg ist von der rot-roten Landesregierung vorerst gestoppt. Die wichtigste Voraussetzung für die Genehmigung dieses Pilotprojekts sei für die Behörde die Begleitung durch eine wissenschaftliche Einrichtung gewesen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. "Die notwendige Ausschreibung, die in dieser Woche abgeschlossen wurde, hat kein zuschlagfähiges Ergebnis gebracht." Nach bisheriger Planung sollte eine Jagd voraussichtlich im Juni in den Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) beginnen können. Die Gemeinden leiden seit Jahren unter einer Wildschweinplage.