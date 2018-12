Seltenes Affenbaby im Zoo Osnabrück gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Der Zoo Osnabrück trauert um ein nur wenige Wochen altes Affenmädchen. Das am 10. November geborene Jungtier der Weißscheitelmangaben sei völlig überraschend am Freitag tot im Gehege entdeckt worden, teilte der Zoo am Dienstag mit. Es habe sich bis dahin gut entwickelt. Die Affenart ist stark gefährdet - es gibt nur noch wenige Hundert freilebende Tiere. Das tote Weibchen wurde in die Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover gebracht, wo eine Stoßverletzung am Rücken festgestellt wurde. Zudem war der Magen-Darm-Trakt des kleinen Affen leer. "Wir können nun nur mutmaßen, was genau zum Tod des Jungtieres führte, ob es sich zuerst verletzte und dann weniger trank oder ob es weniger trank und sich deswegen verletzte", sagte Zootierarzt Thomas Scheibe.