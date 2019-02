Gnadenhof für Tiere muss schließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oranienburg (dpa/bb) - Ein Gnadenhof für Tiere in Oranienburg darf nicht weiter betrieben werden. Für die Anlagen - darunter Vogelvolieren, Gehege und ein Holzgebäude - liege keine Baugenehmigung vor, teilte der Landkreis Oberhavel am Montag mit. Auch der Betrieb einer Tierauffang- und -pflegestation sei auf dem Grundstück unzulässig. Die Bauaufsicht hatte entschieden, dass der Hof in sechs Monaten geschlossen sein muss. Dem Verein "Gnadenhof Wildtierrettung Notkleintiere", der die Station betreibt, seien die Probleme seit mehreren Jahren bekannt. Auf dem Gnadenhof lebten dem Kreis zufolge zeitweise bis zu 200 Tiere, darunter auch Wildtiere. Der Verein war am Montag zunächst nicht erreichbar.