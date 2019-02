Verwaltungsrichter entscheiden über Wolfsabschuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Über das Schicksal des Rodewalder Wolfsrüden wird das Verwaltungsgericht Oldenburg voraussichtlich in der kommenden Woche entscheiden. Das sagte ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag. Ein Datum stehe noch nicht fest. Der "Freundeskreis freilebender Wölfe" hatte einen Eilantrag gegen die Sondergenehmigung für einen Abschuss von GW 717m gestellt. Das Umweltministerium hatte angekündigt, die Entscheidung in Oldenburg abzuwarten. Dem Leitrüden des Rodewalder Rudels waren laut Ministerium genetisch zahlreiche Risse von Nutztieren nachgewiesen worden, darunter auch Rinder und Ponys. Der Eilantrag richtet sich gegen den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz als zuständige Behörde.