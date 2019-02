Überfahrenes Tier ist Wolf aus hessischem Wildpark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das auf der Autobahn 6 überfahrene Tier ist tatsächlich der aus einem hessischen Wildpark entlaufene Wolf. Das ergaben Untersuchungen des Kadavers am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wie das baden-württembergische Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Demnach trug das überfahrene Tier einen Chip und konnte so als jener Wolf identifiziert werden, der Mitte Januar aus einem Wildpark in Nordhessen ausgebrochen war.

Das Tier war in der vergangenen Woche bei Öhringen (Hohenlohekreis) unter die Räder gekommen und verendet. Erste Einschätzungen von Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg hatten auf einen Wolf gedeutet. Ob es sich bei dem getöteten Tier um jenen Wolf handelt, der vor dem Unfall an mehreren Orten im Odenwald gesichtet wurde, sollen laut Ministerium weitere genetische Analysen klären.

Der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Nabu, Johannes Enssle, forderte mehr Investitionen in die "Grüne Infrastruktur" - also in Grünbrücken und Tierdurchlässe, damit Wildtiere sicher über gefährliche Straßen finden. Laut Enssle werden fast drei Viertel aller tot aufgefundenen Wölfe in Deutschland beim Überqueren von Straßen tödlich verletzt. Illegale Tötungen sind daneben die zweithäufigste Todesursache bei Wölfen.