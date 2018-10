Getötete Schwäne an Mosel: Weiterer Fall bekannt geworden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittlich (dpa/lrs) - Nach fünf getöteten Schwänen an der Mittelmosel ist ein weiterer Fall von der Obermosel bekanntgeworden. In Oberbillig (Kreis Trier-Saarburg) sei ein Schwan auf ähnliche Art und Weise getötet worden, sagte der Sprecher der Kriminalpolizei in Wittlich am Mittwoch. Dieses Tier sei am 19. Oktober gefunden worden: Auch ihm sei der Kopf wohl mit einem Messer abgetrennt und dann das Brustmuskelfleisch herausgetrennt worden. Der Fall wurde der Kripo erst am Mittwoch bekannt. Bisher waren fünf getötete Vögel in den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell entdeckt worden.

Noch unklar sei, ob einer oder mehrere Täter dahinter steckten, sagte der Kripo-Sprecher. Vieles spreche dafür, dass es dieselben seien. Die Ermittler gingen davon aus, dass man es auf das Brustfleisch zum Verzehr oder zum Verkauf abgesehen habe. Es habe an der Mosel immer mal wieder getötete Schwäne gegeben. "In diesem Ausmaß haben wir das aber noch nicht gehabt", sagte der Sprecher.

Weitere Fundorte waren Bernkastel-Kues, Zell und Traben-Trarbach. Mögliche Zeugen sollten sich melden.