Nürnberger Affenfamilie bekommt Nachwuchs

Nürnberg (dpa/lby) - Premiere im Nürnberger Tiergarten: Zum ersten Mal ist dort ein Weißgesichtssaki zur Welt gekommen. Das Affenbaby wurde am Montag geboren, wie der Tiergarten am Donnerstag mitteilte. Einen Namen habe der Saki noch nicht: "Weil wir das Geschlecht noch nicht wissen", sagte ein Sprecher. Mutter Marilia kümmere sich fürsorglich um ihren Nachwuchs. Für sie und ihren Partner Kwinti sei es schon die zweite Geburt. Sohn Hugo kam im August 2017 in England zur Welt. Die Affenfamilie lebt erst seit März im Manatihaus in Nürnberg.