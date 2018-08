Löwe Subali hat ein neues Zuhause in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Der Nürnberger Tiergarten hat ein neues Löwenmännchen. Subali heißt die Großkatze, die seit ein paar Tagen in der Frankenmetropole zu Hause ist, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Der zwölf Jahre alte Asiatische Löwe kommt aus einem Zoo in Spanien, geboren wurde er in Großbritannien. Der Umzug wurde im Zuge des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms veranlasst. Subali soll die Chance bekommen, sich mit Löwendame Aarany fortzupflanzen. Sie lebt seit Mai in dem Zoo. Der Tiergarten erhofft sich bald wieder Löwenbabys.

Die Asiatischen Löwen gehören zu den bedrohten Tierarten. Nur noch ein paar Hundert Tiere gebe es in freier Natur, sagen Fachleute. Normalerweise denkt man bei Löwen eher an Afrika. Die Asiatischen Löwen leben aber in Asien in einem Teil von Indien. Deshalb ist manchmal auch vom Indischen Löwen die Rede.