Delfindame zurück in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Auch Delfine gehen mal auf Hochzeitsreise - und die kann schon mal länger dauern. Im Fall des Delfinweibchens Nynke aus dem Nürnberger Tiergarten sogar zehn Jahre. Im Oktober 2008 wurde Nynke nach Harderwijk in den Niederlanden gebracht, um an einem europäischen Zuchtprogramm teilzunehmen. Nachdem sie dort die Jungtiere Zoe und Kai zur Welt gebracht hat, ist sie seit Mittwoch wieder zurück in Nürnberg, wie die Stadt mitteilte. Empfangen wurde sie von ihrer Delfin-Freundin Jenny, mit der sie ein paar Runden im alten Pool drehte. Erst in den nächsten Tagen wird Nynke mit den anderen Delfinen den Rest der Lagune erkunden.