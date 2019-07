Polizei rettet Hund aus Auto: Halter sitzt im Kino

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Bei Außentemperaturen von weit über 35 Grad hat die Polizei in Neustadt an der Weinstraße einen Hund aus einem aufgeheizten Auto befreit. Der 63-jährige Halter habe währenddessen am Donnerstag in einem klimatisierten Kino gesessen, teilte die Polizei am Freitag mit. Weil der Mann nicht sofort ermittelt werden konnte, schlugen die Beamten eine Autoscheibe ein, um das Tier zu befreien. Der Hund sei daraufhin an die ehemalige Lebensgefährtin des Halters übergeben worden. Die Polizei informierte die zuständige Behörde der Stadt über den Vorfall.