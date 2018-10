Mann tritt auf Hund, Hund beißt Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein 70-jähriger Mann ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann war dem Tier am Montag versehentlich auf den Schwanz getreten. Der 72 Jahre alte Halter konnte daraufhin den Biss seines Hundes nicht verhindern. Der 70-Jährige erlitt drei kleine Fleischwunden am linken Oberschenkel.