Neunkircher Zoo gibt 30 Mantelpaviane nach China ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neunkirchen (dpa/lrs) - Der Neunkircher Zoo hat 30 Mantelpaviane an einen Zoo in China abgegeben. Die Tiere seien nach Transport per Flugzeug wohlbehalten angekommen, teilte der Zoo am Freitag in Neunkirchen mit. Nach einer Zeit in Quarantäne sollten die Paviane dann in wenigen Wochen neue Innen- und Außenanlagen im Tangshan Zoo in der chinesischen Provinz Hebei beziehen. Im Zoo in Neunkirchen sind weiterhin noch 72 Mantelpaviane untergebracht.

Mit der Abgabe der Paviane kommt der saarländische Zoo einer Empfehlung des saarländischen Umweltministeriums nach einer Verkleinerung der Pavian-Gruppe nach. Tierschützer hatten im vergangenen Jahr eine Überbelegung am Affenfelsen kritisiert. Das Umweltministerium hatte daraufhin ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses attestierte den Tieren eine guten Gesundheitszustand, regte aber unter anderem an, den Bestand zu verringern.

Die Abgabe der Paviangruppe sei ein Schritt, dem weitere folgen sollten, um die Haltung der Paviane in Neunkirchen zu verbessern, teilte das Ministerium am Freitag mit. Hauptforderung seien bauliche Verbesserungen am Innengehege. Dazu wolle der Zoo dem Ministerium in diesen Tagen Planungsunterlagen zur Genehmigung vorlegen.