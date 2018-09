Durchschnittliches Honigjahr: Bienen im Frühjahr emsig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Honigernte ist in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt durchschnittlich ausgefallen. Pro Volk seien rund 40 Kilogramm Honig zusammengekommen, sagte die Vorsitzende des Imkerverbands Sachsen-Anhalt, Gabriele Huber-Schabel, am Dienstag in Halle. Nach Angaben des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen (Rheinland-Pfalz) lagen die durchschnittlichen Erträge bei nur 19 Kilogramm in Sachsen-Anhalt. Das Fachzentrum arbeitet mit freiwilligen Angaben der Imker. Dadurch seien Schwankungen möglich, so Huber-Schabel.

Besonders ertragreich war das Frühjahr. "Wer zu dieser Zeit schwache Völker hatte, hatte am Ende auch weniger Honig", erklärte die Expertin. Die Trockenheit im Sommer hingegen war für viele Bienen schwieriger, weil Pflanzen bereits verblüht oder ausgetrocknet waren.