München (dpa/lby) - Das Zirkus-Nashorn Tsavo ist tot. Am Dienstagmorgen habe der Bulle plötzlich komisch geschnauft, schilderte seine betreuende Tierärztin Christine Lendl der Deutschen Presse-Agentur in München. "Und dann war er wirklich innerhalb von Minuten verstorben." Das 45 Jahre alte Tier hatte dem Circus Krone seit Wochen Sorgen bereitet, weil es wenig fraß und Durchfall hatte. Mediziner hatten den Breitmaulnashorn-Bullen daraufhin Mitte Februar aufwendig untersucht, aber letztlich nichts Konkretes gefunden. Nun wird der Kadaver in der Tierpathologie obduziert, um die genaue Todesursache herauszufinden.