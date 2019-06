Bienenschwarm setzt Jugendliche in Sattelkammer fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Bienenschwarm hat drei Jugendliche auf einem Reiterhof in Mönchengladbach am Verlassen der Sattelkammer gehindert. Am Samstag hatte sich der Schwarm Honigbienen im Innenhofbereich an einem Türrahmen zur Sattelkammer niedergelassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dadurch wurde den drei Jugendlichen der Weg nach draußen versperrt. Die Einsatzkräfte informierten einen Imker, der die Bienen schließlich einfing.

Bereits im Mai hatte ein Bienenschwarm einen Mann in Bergheim bei Köln am Verlassen seines Hauses gehindert. Nach Angaben der Polizei hatten die Tiere innerhalb von nur 45 Minuten ein Nest von der Größe eines Autoreifens gebaut. Auch dort fing ein Imker den Schwarm schließlich ein.