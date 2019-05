Storchennachwuchs: Nester im Land gut belegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Loburg (dpa/sa) - Die ersten Storchenküken im Land sind geschlüpft. In diesem Jahr seien die Nester gut belegt, sagte der Storchenexperte Michael Kaatz vom Storchenhof in Loburg (Landkreis Jerichower Land). Die Eltern würden ihre hilflosen Küken ausreichend mit der eigenen Körperwärme vor Wind und Kälte schützen. Jedoch könnte Dauerregen für die kleinen Vögel zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. In den verschlammten Nestern würden sie auskühlen und sterben. Nach Angaben von Kaatz wurden im vergangenen Jahr 557 Storchenpaare im Land gezählt. Das waren etwas weniger als im Vorjahr.