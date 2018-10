Nach langem Sommer sind viele Wanzen unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In diesem Jahr gibt es Experten zufolge auch in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Wanzen als in vergangenen Jahren. Gründe sind der lange und warme Sommer sowie zahlreiche Früchte, die den Sechsbeinern als Nahrung dienen. In der Regel hätten Wanzen einmal im Jahr Nachkommen, diesmal hätten sie sich aufgrund der langen Wärmeperiode zweimal fortpflanzen können, erklärte Ann-Sybil Kuckuk vom Naturschutzbund (Nabu) in Rheinland-Pfalz. Auch Charlotte Reutter vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Mainz nennt 2018 ein optimales Jahr für Wanzen. Es habe beispielsweise viele Trauben und Äpfel gegeben - und damit viel Nahrung. "Die meisten Wanzen hatten einen hohen Fortpflanzungserfolg."