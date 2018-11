Polizei fängt Hängebauchschwein ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainaschaff (dpa/lby) - Die Polizei hat ein ausgewachsenes Hängebauchschwein in Unterfranken eingefangen - nach Angaben der Beamten "ausgerechnet in der Nähe eines Grillplatzes". Der Besitzer war nicht auffindbar, deswegen eilten Mitarbeiter eines Tierheims zur Hilfe nach Mainaschaff bei Aschaffenburg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zusammen mit den Tierexperten wuchteten die Polizisten das große Schwein in den Kofferraum eines Autos und transportierten es am Freitag zum Tierheim. Dort wartete das "zutrauliche" Tier auf seinen Besitzer.