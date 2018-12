Zahl der Wölfe im Land steigt von 85 auf 92

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt ist moderat gestiegen. Im vergangenen Wolfsjahr 2017/2018 seien 92 Tiere im Land unterwegs gewesen, sagte Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) bei der Vorstellung des aktuellen Monitoring-Berichts am Montag. Im Vorjahreszeitraum waren es 85 gewesen. Insgesamt beobachteten die Experten elf Rudel in Sachsen-Anhalt, ein grenzüberschreitendes Rudel sowie zwei Wolfspaare, die ebenfalls über Landesgrenzen hinweg unterwegs waren. "Wir haben Zuwächse, die unter zehn Prozent liegen, und das seit vielen Jahren", sagte Dalbert. Das Wolfsjahr dauert vom 1. Mai bis 30. April eines darauffolgenden Jahres.