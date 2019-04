Mehrheit spricht sich für Steuerung der Wolfsbestände aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Eine deutliche Mehrheit der Sachsen-Anhalter spricht sich einer Umfrage zufolge für eine Regulierung der Wolfsbestände aus. In einer am Mittwoch in Magdeburg vorgestellten Umfrage im Auftrag der CDU-Fraktion stimmten 82 Prozent der Aussage zu, die Ausbreitung des Wolfes sollte kontrolliert und gesteuert werden. 81 Prozent sprachen sich dafür aus, den bislang geltenden Schutzstatus des Raubtieres zu überprüfen. 39 Prozent waren dafür, dass sich der Wolf überall in Deutschland frei ausbreiten darf. Die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts dimap ist repräsentativ, rund 1000 Menschen wurden Anfang April per Telefon und online befragt.

Den richtigen Umgang mit dem Thema Wolf trauen die Befragten am ehesten der Grünen-Fraktion im Landtag zu (19 Prozent). Bei der CDU-Fraktion glauben das 11 Prozent. Allerdings gaben 27 Prozent an, gar keiner Fraktion den richtigen Umgang zuzutrauen, 26 Prozent antworteten mit "weiß nicht".