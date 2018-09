Magdeburger Zoo hofft auf Nashorn-Nachwuchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Zum Weltnashorntag hat der Magdeburger Zoo auf die Bedrohung der Tiere in freier Wildbahn aufmerksam gemacht. Schätzungsweise leben in Afrika nur noch 5300 Spitzmaulnashörner, wie der Zoo mitteilte. Die Tiere gelten als unmittelbar vom Aussterben bedroht. Besucher konnten am Samstag hinter die Kulissen des Magdeburger Nashornhauses blicken. Dort leben Mana, Malaika, Madiba und seit Juni auch Kumi. Die 23 Jahre alte Nashornkuh kam aus dem Zoo Berlin an die Elbe. Sie besitzt ein drittes kleines Stirnhorn, dass den Angaben zufolge nur bei wenigen Tieren dieser Art auftritt. Die Zoologen hoffen, Kumi erfolgreich mit Madiba verpaaren zu können.