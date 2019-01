Land will Regeln für Tiertransporte verschärfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will die Regeln für Tiertransporte verschärfen. Die Behörden sollen eine klare Handhabe bekommen, wann und aus welchen Gründen sie Transporte untersagen können, wie der Tierschutzbeauftragte des Landes, Marco König, der Deutschen Presse-Agentur sagte. So solle unnötiges Leid der Tiere verhindert werden. Ein entsprechender Erlass sei in Vorbereitung, sagte König. Transporte in den Sommermonaten, die durch Gebiete führen, in denen Temperaturen von mehr als 30 Grad zu erwarten sind, sollen dann zum Beispiel untersagt werden können. Pro Jahr werden König zufolge rund 5500 Tiertransporte in Sachsen-Anhalt genehmigt.