Bulle rammt Radfahrerin: Frau wird schwer verletzt

Märkische Heide (dpa/bb) - Ein Jungbulle hat in der Gemeinde Märkische Heide im Kreis Dahme-Spreewald eine Radfahrerin schwer verletzt. Das Tier sei mit vier weiteren Jungbullen von einer Koppel entkommen und durch den Straßengraben auf eine Straße zwischen den Orten Pretschen und Plattkow gelaufen, berichtete die Polizei am Sonntag. Dort stieß der Jungbulle mit der 57 Jahre alten Frau zusammen. Die Radfahrerin sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Besitzer fing die Tiere wieder ein. Der Unfall passierte bereits am vergangenen Freitagabend.