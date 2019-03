Erster Storch im Spreewald angekommen: Adebar ist früh dran

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Der erste Storch ist in den Spreewald zurückgekehrt. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März wurde er in Klein Radden, einem Ortsteil von Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz), gesichtet. "Der Storch ist doch sehr zeitig in der Brutheimat, im Allgemeinen erwarten wir die Störche erst Ende März", sagte Bernd Elsner, Geschäftsführer des NABU Regionalverbandes Calau, am Mittwoch. Er vermutet, dass es seit Jahren ein und derselbe Storch ist, der so früh zurückkommt. "Die Bedingungen für ihn sind gut bei uns, er findet schon die Nahrung, die er braucht."

Das Storchendorf Linum (Ostprignitz-Ruppin) wartet hingegen noch auf die ersten Rückkehrer. "Bei uns ist noch kein Storch angekommen", sagte eine Mitarbeiterin der NABU-Storchenschmiede. Der erste Storch in Brandenburg war schon Mitte Februar in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) begrüßt worden.

Die Störche kehren allgemein erst Ende März oder Anfang April nach Brandenburg zurück, hieß es vom Naturschutzbund. Die meisten von ihnen überwinterten in Afrika und müssten deshalb den weiten Weg über den Mittleren Osten nehmen.