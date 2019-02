Junger Sperber aus Netz gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Polizisten haben in Ludwigshafen einen jungen Greifvogel aus höchster Not gerettet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein Sperber auf einem Privatgelände in einem Netz verfangen. Der Eigentümer alarmierte daraufhin die Polizei. Der Vogel sei vollkommen flugunfähig gewesen. Die Beamten konnten den Sperber "widerstandslos aus dem Netz befreien", wie es in dem Bericht weiter hieß. Bis auf den Schrecken war der Sperber wohlauf, wie ein Vogelexperte herausfand. Die Polizisten übergaben ihm den Greifvogel zur Pflege.