Gartenvögel sollen gezählt werden

Hannover (dpa/lni) - Die Vögel in Gärten und Parks sollen erfasst werden. Der Naturschutzbund Nabu ruft von Freitag (10. Mai) an wieder zur "Stunde der Gartenvögel auf". Vogelfreunde sollen bis zum 12. Mai eine Stunde lang Vögel beobachten und zählen. Die Ergebnisse können dann online unter www.stundedergartenvoegel.de, über eine App oder telefonisch gemeldet werden. Viele Vögel fänden auch wegen des Insektensterbens immer weniger Nahrung, hieß es.

Die bundesweite Aktion läuft bereits zum 15. Mal. In Niedersachsen beteiligten sich nach Angaben des Nabu im vergangenen Jahr rund 7000 Menschen daran. Dabei wurden in mehr als 4300 Gärten knapp 153 000 Vögel gemeldet. Häufigster Gartenvogel in Niedersachsen war der Haussperling, gefolgt von Amsel, Kohlmeise, Blaumeise und Star.