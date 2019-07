Tapirnachwuchs im Zoo Leipzig gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der erst zehn Tage alte Tapirbulle im Zoo Leipzig ist am Mittwoch gestorben. Ursache sei eine Jungtierinfektion, teilte der Tierpark mit. Der Nachwuchs habe am Morgen unerwartet geschwächt im Stall gelegen. Auch eine tierärztliche Behandlung sei nicht erfolgreich gewesen.

Noch am Dienstag ging es dem jungen Schabrackentapir den Angaben nach gut. Er sei im Gehege unterwegs gewesen und habe wie auch in der vergangenen Woche bei seiner Mutter Laila getrunken. Erst am Freitag hatte der Zoo Leipzig dazu aufgerufen, Namensvorschläge für den Kleinen einzureichen.