Tanten sollen Betreuung von Elefantenjungtier übernehmen

Leipzig (dpa/sn) - Auch fünf Wochen nach der Geburt ihres kleinen Bullen will Elefantenmutter Hoa im Leipziger Zoo sich nicht um ihn kümmern. Die Tanten Rani und Don Chung sollen nun die Betreuung des Jungtieres übernehmen und schrittweise an ihre Aufgaben herangeführt werden, teilte der Zoo am Freitag mit. Für den Kleinen sei das lebensnotwendig. Er trinke noch bei der Mutter und bekomme regelmäßig Ersatzmilch. Sein Gewicht betrage jetzt ordentliche 97 Kilogram. Damit sich der Bulle und seine Tanten in Ruhe kennenlernen können, bleibe der Elefantentempel weiter geschlossen.

Auch mit dem anderen Nachwuchs von Hoa hat der Leipziger Zoo bislang schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr erstes Kalb hatte sie 2012 direkt nach der Geburt attackiert und getötet. Ihr zweites Baby musste 2015 nach einer Krankheit eingeschläfert werden.