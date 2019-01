Nachwuchs bei den Elefanten im Leipziger Zoo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Bei den Elefanten im Leipziger Zoo hat sich Nachwuchs eingestellt. Elefantenkuh Hoa hat am späten Freitagabend ein männliches Kalb zur Welt gebracht, wie der Zoo am Samstag mitteilte. Die Geburt sei innerhalb weniger Minuten vonstatten gegangen. Im Beisein der Pfleger und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden Elefantenkühen Rani und Don Chung wurde der kleine Bulle im Elefantentempel Ganesha Mandir geboren. Das Elefantenhaus bleibe bis auf Weiteres geschlossen, damit sich die Mutter-Kind-Bindung in Ruhe aufbauen könne, so der Zoo.

Ihren ersten Nachwuchs hatte Hoa 2012 direkt nach der Geburt attackiert und getötet. Ihr zweites Baby musste 2015 nach einer Krankheit eingeschläfert werden. "Nach den zurückliegenden Dramen um Hoas Nachwuchs, der nicht überlebte, hoffen wir, dass dieses Mal die Aufzucht gelingt", teilte Zoodirektor Jörg Junhold mit.