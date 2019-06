Leipziger Elefantenbulle auf Bền Lòng getauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der kleine Elefantenbulle im Leipziger Zoo heißt Bền Lòng. Er wurde am Montag auf diesen Namen getauft, der so viel wie "Durchhalten trotz Widrigkeiten" bedeutet. Tausende Namensvorschläge waren bei dem Tiergarten eingegangen. Zehn von Ihnen kamen in eine Vorauswahl. In der finalen Runde wurden 13 151 Stimmen abgegeben, wie der Zoo mitteilte. 25 Prozent entfielen auf Bền Lòng.

Der kleine Elefant war am 25. Januar auf die Welt gekommen. Danach lief es zunächst holprig, denn seine Mutter Hoa nahm ihn nicht an. Er wird mit Ersatzmilch ernährt und hat sich laut Zoo zuletzt gut entwickelt.