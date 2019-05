Fast 5600 Einsendungen im Namenswettbewerb für Elefanten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Beim Namenswettbewerb für den kleinen Elefanten im Zoo Leipzig sind 5597 Vorschläge eingegangen. So viele Einsendungen habe es vorher noch nie bei einem Namensaufruf gegeben, sagte Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth am Donnerstag in Leipzig. Das Zoo-Team werde nun eine Vorauswahl von vier bis acht Namen treffen. Die Liste werde in der nächsten Woche im Internet zur finalen Abstimmung gestellt. Der meistgeklickte Name gewinnt.

Die Bandbreite der Ideen sei riesig, sagte Saegebarth. Vorschläge wie Archie, Elefanti oder Fusselkopf haben aber eher schlechte Chancen. Der Zoo wünscht einen asiatischen Namen für den kleinen Bullen, der zum natürlichen Lebensraum der Dickhäuter passt. Auch dazu gebe es einen ganzen Berg von Vorschlägen - zum Teil mit sehr ausführlichen Begründungen, sagte Saegebarth.

Der kleine Elefant war am 25. Januar auf die Welt gekommen. Danach lief es zunächst holprig, denn seine Mutter Hoa nahm ihn nicht an. Er wird mit Ersatzmilch ernährt und hat sich laut Zoo zuletzt gut entwickelt.