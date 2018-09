25-Jähriger rettet Katze aus Müllcontainer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Einem glücklichen Zufall hat eine kleine Perserkatze in Leipzig ihr Leben zu verdanken. Ein 25-Jähriger entdeckte sie in einem Stoffbeutel verschnürt in einem Müllcontainer, als er seinen Abfall dorthin brachte. Der junge Mann informierte die Polizei und diese den Tierschutzverein. Dadurch konnte das verängstigte und sehr abgemagerte Tier schnell aus seiner trostlosen Lage gerettet und in liebevolle Hände abgegeben werden, wie die Polizei am Freitag in Leipzig mitteilte. Die Katze wurde bereits am vergangenen Samstag entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.