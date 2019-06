Katze findet Schlange hinter dem Kühlschrank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kleve (dpa/lnw) - Eine Katze hat in Kleve eine orangene Schlange in der Wohnung ihres Besitzers gefunden. Experten eines Zoos identifizierten das Tier als eine ungiftige nordamerikanische Kornnatter, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Katze hatte die Schlange in der Nacht zu Mittwoch hinter dem Kühlschrank aufgespürt. Die Feuerwehr fing das Reptil ein und brachte es in eine Tierklinik. Wie die Schlange in die Wohnung kam und wem sie gehört ist noch unklar.