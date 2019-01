Wolf für sechs Risse im Norden verantwortlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mindestens sechs Risse von Schafen hinter wolfssicheren Zäunen im Kreis Pinneberg gehen auf das Konto eines Wolfs. "Es hat sich bestätigt, was wir ohnehin vermutet haben", sagte Umwelt-Staatssekretärin Anke Erdmann (Grüne) am Dienstag. Es gebe bereits einen Antrag auf Abschuss des Tieres. "Wir gehen davon aus, dass wir den Antrag genehmigen können, derzeit prüfen wir letzte Fragen." In dem Bereich hatte es seit Ende November insgesamt acht Risse gegeben, bei denen Tiere wolfssichere Zäune überwanden. Bei zwei Rissen sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.