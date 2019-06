Polizei kümmert sich um frei herumlaufende Ziege

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Eine freilaufende Ziege hat in Kassel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Frau das Tier beobachtet und daraufhin die Beamten informiert. Als diese im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe ankamen, kam ihnen der Vierbeiner bei seinem nächtlichen Ausflug entgegen und ließ sich laut Polizei widerstandslos "festnehmen". Die Ziege wurde zunächst bei einem Hofbesitzer untergebracht, der anschließend den rechtmäßigen Besitzer ausfindig machen konnte. Nach Angaben der Polizei holte dieser seine Ziege am Montag wohlbehalten ab. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Samstag.