Karow (dpa/mv) - Mit der Verbreitung der Graukraniche (Grus grus) in Deutschland und den Auswirkungen von Windparks auf die Großvögel befassen sich am Samstag Fachleute in Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Anlass ist das Jahrestreffen der Kranichschutz-Landesarbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern. Der Nordosten gilt als Schwerpunktgebiet dieser majestätischen Vögel in Mittel- und Westeuropa: Mit rund 4500 Brutpaaren zieht die Hälfte aller Kraniche in Deutschland ihre Jungen zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und der Ostseeküste auf.