Spatz bleibt der häufigste Wintervogel in Thüringen

Jena (dpa/th) - Der Spatz ist weiterhin der Vogel, den Thüringer im Winter am häufigsten sichten. Das hat die Vogelzählung "Stunde der Wintervögel" ergeben, zu der der Naturschutzbund (Nabu) aufgerufen hatte. Knapp 22 000 Mal wurde der Spatz zwischen dem 4. und 6. Januar in Thüringer Gärten, Parks oder auf Balkonen beobachtet, wie der Nabu am Dienstag in Jena mitteilte. 4600 Menschen aus Thüringen nahmen an der bundesweiten Zählaktion teil. Die Zählung gibt es seit 2011, der Spatz war auch in den vergangenen Jahren der häufigste Wintervogel. Bundesweit liegt er bei den Zählungen ebenfalls vorne.

Auf Platz zwei landet in Thüringen die Kohlmeise mit knapp 19 000 gemeldeten Sichtungen, danach folgen Blaumeise, Feldsperling und Amsel. Mit nur rund 6800 Beobachtungen sei das seltene Auftreten der Amsel besorgniserregend, sagte Klaus Lieder, Sprecher des Landesfachausschusses für Ornithologie beim Nabu Landesverband. Der Naturschutzbund ruft Bürger zweimal im Jahr zur Vogelzählung auf.