Feuerwehr rettet drei Kühe aus Ochsenmoor

Hüde (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat drei Kühe aus dem Ochsenmoor in Hüde (Landkreis Diepholz) befreit. Die 600 bis 1000 Kilogramm schweren Tiere wollten aus dem Wasser trinken, jedoch gab der Rand eines Grabens nach, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Die Rinder rutschten so ins Wasser und konnten sich nicht befreien. Einsatzkräfte der Feuerwehr legten den Tieren jeweils ein Seil um den Kopf, das an einen Radlader befestigt wurde. So konnten die drei Kühe unversehrt aus dem moorigen Wasser gehoben werden. Die Tiere hatten laut Polizei zuvor einen Zaun zerstört und waren so ausgebüxt.