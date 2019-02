Valentinstag im Zoo vereint Gürteltiere und Baumstachler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hoyerswerda (dpa/sn) - Der Zoo Hoyerswerda hat den Valentinstag genutzt, um tierisches Liebesglück zu befördern. So konnten sich die Gürteltiere Gwendolyn und Günther am Donnerstag erstmals beschnuppern, als sie ihr gemeinsames Gehege bezogen. "Das erste Aufeinandertreffen von Günther und Gwendolyn verlief sehr harmonisch. Günther war direkt bei der Sache. Gwendolyn hingegen fand die neue Umgebung spannender. Nun hofft der Zoo auf baldigen Nachwuchs des frisch verliebten Paares", teilte die Stadtverwaltung mit.

Auch zwischen den Baumstachlern Monty und Mandy soll es demnächst richtig funken. Männchen Monty zeigte sich am Donnerstag schon mit Frühlingsgefühlen in der Außenanlage. Seine neue Partnerin Mandy ist erst seit vergangener Woche in Hoyerswerda und soll sich erst noch an ihr neues Zuhause gewöhnen. Beide konnten sich aber am Valentinstag durch ein "Schmusegitter" betrachten und Vorfreude entwickeln. Baumstachler sind kleine Nagetiere, die auf dem gesamten amerikanischen Kontinent von Nord bis Süd leben und Stachelschweinen ähneln.