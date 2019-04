22. Ringelganstage auf Hallig Hooge starten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hallig Hooge (dpa/lno) - Auf Hallig Hooge starten heute die traditionellen Ringelganstage. Halliggemeinden, Naturschutzverbände und die Nationalparkverwaltung laden zum 22. Mal zu dem einmaligen Spektakel. Die Meeresgänse mit dem dunklen Gefieder fressen sich derzeit auf den Salzwiesen der Inseln und Halligen sowie bestimmten Bereichen des Festlandes ein dickes Fettpolster an. Das brauchen die Vögel als "Treibstoff" für ihren 4000 Kilometer langen Zug in die Brutgebiete an der sibirischen Eismeerküste.

Um ein optimales Startgewicht von 1700 Gramm zu erreichen, müssen die Vögel nach Angaben der Naturschutzorganisation Schutzstation Wattenmeer in wenigen Wochen um 25 Prozent zunehmen. "Nur wohlgenährte Ringelgänse schaffen es, in Sibirien ihren Nachwuchs erfolgreich großzuziehen", sagte der Biologe Klaus Günther. Zur Eröffnung der Ringelganstage wird Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) auf der Hallig Hooge erwartet.