Über die Alpen: Waldrappe auf dem Weg in die Toskana

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Überlingen (dpa/lsw) - Die Waldrappe vom Bodensee haben ihr Winterquartier in der Toskana fast erreicht. Die letzte Etappe von 200 Kilometern ins Naturschutzgebiet "Laguna di Orbetello" will ihr Begleitteam am Sonntag oder Montag fliegen. "Der Verlauf bisher war beispiellos", sagte Projektleiter Johannes Fritz, der den Vogelzug als Pilot begleitet. Im Rekordtempo seien die Alpen überquert worden. Der fast ausgestorbene Waldrapp soll in Europa wieder heimisch werden. Da dem Zugvogel derzeit noch erwachsene Leittiere fehlen, übernehmen Menschen diese Rolle.

Gestartet war das Waldrapp-Team am 15. August mit 31 Vögeln von einem Trainingscamp bei Überlingen (Bodenseekreis). Dort haben die Tiere gelernt, einem Leichtflugzeug mit Gleitschirm zu folgen. Allerdings werden sie nicht vollzählig in der Toskana ankommen: Ein Waldrapp fiel unterwegs einem Fuchs zum Opfer - er hatte sich in die Voliere geschlichen, in der die Vögel während der Zwischenstopps untergebracht sind.