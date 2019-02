Polizei erschießt Ochsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wertingen/Höchstädt (dpa/lby) - In Schwaben hat die Polizei einen Ochsen erschossen. Das Tier war laut Polizei am Sonntag zwischen Höchstädt und Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) unterwegs. Der Ochse sei "hoch aggressiv" gewesen und habe sich nicht einfangen lassen, sagte ein Beamter am Montag. Weil erhebliche Gefahr für den Verkehr bestand, entschloss sich der Besitzer in Absprache mit der Polizei, das Tier zu erschießen zu lassen. Eine Betäubung hätte nicht schnell genug gegriffen, um die Gefahr zu verringern, so der Beamte.