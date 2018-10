Helgoländer Vogeltage: Bis zu 400 Teilnehmer erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Führungen, Vorträge, Vögel beobachten - dazu laden die Helgoländer Vogeltage vom 18. bis 20. Oktober ein. Rund 300 bis 400 Teilnehmer würden erwartet, sagte der Leiter der Helgoländer Außenstelle des Instituts für Vogelforschung, Jochen Dierschke. Darunter viele aus dem europäischen Ausland, vor allem aus den Niederlanden, der Schweiz, Schweden, Österreich oder Belgien. Die Gäste hätten zur Hauptzug-Zeit im Oktober die Chance, zahlreiche Arten zu beobachten. Auf Deutschlands einziger Hochseeinsel seien beispielsweise der Waldpieper, der Goldhähnchen-Laubsänger oder der Wüsten-Steinschmätzer zu sehen.

Abends gibt es Vorträge in der Nordseehalle, aber auch ein Quiz. Am Abschlusstag ist ein sogenanntes Birdrace geplant. Dabei versuchen unterschiedliche Teams möglichst viele verschiedene Vogelarten an einem Tag zu beobachten. Die Helgoländer Vogeltage gibt es bereits seit 2002. Veranstalter sind die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Helgoland und das Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland".